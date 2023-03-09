Керчь и район частично остались без воды 9 марта

Воды по указанным адресам не будет до вечера Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Некоторые улицы Керчи и района остались 9 марта без воды в связи с ремонтными работами на сетях, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- До 20:00 (ориентировочно) будет снижено давление, частично или полностью отсутствовать водоснабжение в бывшем Ленинском районе (улица Генерала Петрова, Войкова, 1-й Пятилетки, Кирова 93-165, а также на прилегающих к ним улицам и переулкам), районе Керчь-Красная, 3-й Самострой, поселках Аджимушкай, Капканы, Опасное, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 9 марта отключат свет на 25 улицах. Крымские энергетики ремонтируют электросети.

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