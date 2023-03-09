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НовостиОбщество9 марта 2023 6:28

Часть Джанкоя осталась без света из-за аварии утром 9 марта

Энергетики должны были восстановить электроснабжение к 09:00 утра
Екатерина НАЗАРОВА
Часть Джанкоя осталась без света из-за аварии утром в четверг

Часть Джанкоя осталась без света из-за аварии утром в четверг

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 9 марта, в 05:47 в результате технологического нарушения на линии 10 кВ было обесточено 1640 абонентов в Джанкое.

Как пишет КИА со ссылкой на ГУП РК «Крымэнерго», отключенная нагрузка составила 800 кВт. Джанкойская центральная районная больница автоматически перешла на резервное питание. Энергетики должны были восстановить электроснабжение к 09:00 утра.

«Крымэнерго» напоминает телефоны «горячей линии»: 88005060012 (с мобильного), 08005060012 (со стационарного), +79789936951 - номер для приема SMS-информации.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе 9 марта отключили свет на 25 улицах. Крымские энергетики ремонтируют электросети.

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