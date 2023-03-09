Почти 100 тысяч пассажиров перевезли через Керченский пролив с 9 октября

По проливу нет штормовых предупреждений 9 марта Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Паромами через Керченский пролив с 9 октября в обе стороны перевезли почти 100 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса России.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 9 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 99 937 пассажиров, 78 563 единицы автотранспорта и 9 161 железнодорожный вагон, - говорится в сообщении.

Отмечается, что паромами, работающими на линии, за это время было выполнено 2 532 рейса.

Ранее сообщалось, что Крымская железная дорога в феврале перевезла около 600 тысяч пассажиров. В пригородном сообщении – 402 958 пассажиров, а в дальнем – 175 595.

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