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НовостиОбщество9 марта 2023 8:21

Почти 100 тысяч пассажиров перевезли через Керченский пролив с 9 октября

Также было перевезено более 78 тысяч единиц автотранспорта и более 9 тысяч ж/д вагонов
Екатерина НАЗАРОВА
По проливу нет штормовых предупреждений 9 марта

По проливу нет штормовых предупреждений 9 марта

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Паромами через Керченский пролив с 9 октября в обе стороны перевезли почти 100 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса России.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 9 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 99 937 пассажиров, 78 563 единицы автотранспорта и 9 161 железнодорожный вагон, - говорится в сообщении.

Отмечается, что паромами, работающими на линии, за это время было выполнено 2 532 рейса.

Ранее сообщалось, что Крымская железная дорога в феврале перевезла около 600 тысяч пассажиров. В пригородном сообщении – 402 958 пассажиров, а в дальнем – 175 595.

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