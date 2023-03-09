В Керчи 19-летний водитель сбил пешехода

Фото: МВД России по Республике Крым

Вечером 8 марта в Керчи пешеход попал под колеса легковушки. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Дорожная авария произошла около 19:50 на перекрестке улицы Ульяновых и переулка Корабельный. По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ-2110, двигаясь по улице Ульяновых, сбил 34-летнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

Фото: МВД России по Республике Крым

– В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, – сообщили в ведомстве.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Напомним, 6 марта в Джанкое сбили мужчину, который переходил дорогу в наушниках.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50