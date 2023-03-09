В Симферополе отремонтируют 76 площадок для мусора за 15 миллионов рублей

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В крымской столице отремонтируют 76 площадок для мусора, на что будет израсходовано 15 миллионов рублей. Подрядчик приступит к работе в ближайшее время.

- В ходе внеочередной сессии Симферопольского городского совета на данные цели были направлены 15,2 миллиона рублей. Планируется замена 76 конструкций площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов, - цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы местной администрации.

Ранее сообщалось, что в Симферополе отремонтируют дорогу после жалобы в администрацию Президента РФ. Речь идет о дороге общего пользования по улице Лунной.

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