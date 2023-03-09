В двух школах Симферополя отремонтируют пищеблоки

Фото: телеграм-канал администрации Симферополя

В симферопольских школах №12 и №34 в этом году отремонтируют пищеблоки. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Симферополя.

– На эти цели было направлено 19,2 миллиона рублей. В настоящее время запущена процедура заключения муниципального контракта на выполнение капремонта. Планируемый срок выполнения работ - конец первого полугодия 2023 года, – говорится в сообщении.

Еще 8,5 млн рублей направят на закупку оборудования для пищеблоков школ №№ 12, 34, 36 и школы-гимназии №10.

Ранее сообщалось, что в Симферополе отремонтируют 76 площадок для мусора за 15 миллионов рублей. Подрядчик начнет работу в ближайшее время.

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