В Крыму выявили около 300 неиспользуемых земельных участков и строений

В Крыму выявили почти 300 неиспользуемых земельных участков сельхозназначения и объектов капитального строительства Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Республике Крым в ходе инвентаризации выявили почти 300 неиспользуемых земельных участков сельхозназначения и объектов капитального строительства. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам совещания о проблемных вопросах муниципальных образований РК.

– Работа по их оформлению позволит увеличить доходы местных бюджетов, – отметил Аксенов.

Ранее сообщалось, что в Сакском районе Крыма определены три территории для выдачи земли участникам специальной военной операции. Все участки расположены недалеко от береговой линии.

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