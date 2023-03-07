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НовостиПолитика7 марта 2023 10:02

В Сакском районе определили три территории для выделения земли участникам СВО

Все участки расположены недалеко от береговой линии
Дмитрий Коренев
В Сакском районе определены три территории для выдачи земли участникам СВО

В Сакском районе определены три территории для выдачи земли участникам СВО

Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Сакском районе Крыма определены три территории для выдачи земли участникам специальной военной операции. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Леонид Бабашов.

– Сформировано три района где будут их [земельные участки] выдавать – Штормовое, Молочное, Лесновка. Все коммуникации подведут за счет государства. Все участки недалеко от береговой линии, – написал Бабашов на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, 14 декабря прошлого года Госсовет Крыма принял закон о выдаче земельных участков участникам специальной военной операции. Участки будут распределяться автоматически, в зависимости от времени постановки в очередь - это позволит исключить человеческий фактор и возможные коррупционные риски.

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