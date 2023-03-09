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НовостиОбщество9 марта 2023 12:09

С 1 апреля Аксенов начнет проверку работы глав муниципалитетов Крыма

В ходе выездных проверок будут оцениваться объем и качество выполненных работ
Дмитрий Коренев
Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

С 1 апреля в Крыму начнутся выездные проверки для подведения итогов по объему и качеству выполненных работ в муниципалитетах. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

– Напоминаю о необходимости соблюдать сроки исполнения всех поручений, особенно если это касается поручений нашего Президента, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Крыму выявили почти 300 неиспользуемых земельных участков сельхозназначения и объектов капитального строительства.

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