С 1 апреля Аксенов начнет проверку работы глав муниципалитетов Крыма

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

С 1 апреля в Крыму начнутся выездные проверки для подведения итогов по объему и качеству выполненных работ в муниципалитетах. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

– Напоминаю о необходимости соблюдать сроки исполнения всех поручений, особенно если это касается поручений нашего Президента, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Крыму выявили почти 300 неиспользуемых земельных участков сельхозназначения и объектов капитального строительства.

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