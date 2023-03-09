В Симферополь поступила новая техника для уборки городских улиц

Фото: администрация Симферополя

Автопарк МБУ «Город» пополнился пятью единицами техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

– Мы получили две комбинированные дорожные машины на базе самосвалов КАМАЗ. Зимой они будут задействованы в зимнем содержании – посыпании и обработке улично-дорожной сети. Две такие единицы позволят добавить 2 маршрута, это порядка 40 улиц, – цитирует пресс-служба директора МБУ «Города» Антона Гумена.

Кроме того, «Город» получил два мусоровоза и фронтальный погрузчик.

Ранее сообщалось, что в Симферополе отремонтируют 76 площадок для мусора за 15 миллионов рублей. Работы начнутся в ближайшее время.

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