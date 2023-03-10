Житель Симферополя вышел на прогулку и пропал

Сергей Евсюков. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK
Житель столицы Крыма бесследно исчез 7 марта 2023.
- Сергей Евсюков отправился на пешую прогулку в район села Трудолюбовка, Бахчисарайского района, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.
И вот уже четвертый день родные и близкие не знают где он, что с ним.
Волонтеры опубликовали ориентировку на 61-летнего мужчину не только в соцсети, но и разместили на стендах в многолюдных местах.
Начав поиск, они в первую очередь обзвонили все больницы и медучреждения, но не нашли там Сергея Евюкова.
Пропавшего ищут в Бахчисарайском районе. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK
Затем вместе с сотрудниками МЧС Республики Крым и «КрымСпас» выехали в Бахчисарайский район.
В поисках на местности приняли участие 23 волонтера.
Пропавшего не удалось найти, но поисковая работа продолжается. Планируется осмотр труднодоступных участков горно-лесной местности.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50