Житель Симферополя вышел на прогулку и пропал

Сергей Евсюков. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Житель столицы Крыма бесследно исчез 7 марта 2023.

- Сергей Евсюков отправился на пешую прогулку в район села Трудолюбовка, Бахчисарайского района, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

И вот уже четвертый день родные и близкие не знают где он, что с ним.

Волонтеры опубликовали ориентировку на 61-летнего мужчину не только в соцсети, но и разместили на стендах в многолюдных местах.

Начав поиск, они в первую очередь обзвонили все больницы и медучреждения, но не нашли там Сергея Евюкова.

Пропавшего ищут в Бахчисарайском районе. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Затем вместе с сотрудниками МЧС Республики Крым и «КрымСпас» выехали в Бахчисарайский район.

В поисках на местности приняли участие 23 волонтера.

Пропавшего не удалось найти, но поисковая работа продолжается. Планируется осмотр труднодоступных участков горно-лесной местности.

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