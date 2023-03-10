Аксенов рассказал о ходе строительства оборонительной линии в Крыму

Фото: Сергей Аксенов/Tg

При строительстве фортификационных укреплений на севере Крыма применяются нестандартные подходы и решения, с учетом опыта боевых действий в ходе СВО.

- Это такая тема, которая, к сожалению, в публичном поле максимально раскрыта быть не может. Но могу сказать, что мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, можно сказать, асимметрично. По технологиям идем не просто по планам, которые были, условно, сто лет назад отработаны, – рассказал глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым.

Напомним, о проведении в Крыму фортификационных работ Аксенов сообщил в ноябре прошлого года. Позже он уточнил, что строительство фортификационных укреплений на полуострове планируются завершить в апреле 2023 года.

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