На ж/д части Крымского моста 9 марта был завершен монтаж нового пролета

Фото: Марат Хуснуллин/Tg

На железнодорожной части Крымского моста 9 марта был завершен монтаж нового пролета. Процедура установки заняла два дня, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

- Строителям осталось заменить еще один поврежденный пролет. Рассчитываем уложиться до конца апреля. После чего можно будет переходить к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, монтажу инженерных систем и освещения, - написал он в своем Tg-канале.

По словам начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Никиты Храпова, восстановление всей ж/д составляющей объекта закончат летом 2023 года.

Напомним, к настоящему времени Ремонт автодорожной части переправы, пострадавшей 8 октября 2022 года, закончен. Крымский мост полностью открыли для автомобилей на 39 дней раньше срока.

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