Более 100 тысяч пассажиров перевезено паромами через Керченский пролив с 9 октября

По проливу 10 марта объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра Фото: Дмитрий СТЕШИН

Через Керченский пролив паромами с ночи 9 октября было перевезено более 100 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 10 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 100 673 пассажира, 79 223 единицы автотранспорта и 9 246 ж/д вагонов, - говорится в сообщении.

Всего за этот период паромами, работающими на линии, было выполнено 2 550 рейсов.

Ранее сообщалось, что на ж/д части Крымского моста 9 марта был завершен монтаж нового пролета. Восстановление всей ж/д составляющей объекта закончат летом 2023 года.

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