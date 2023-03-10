В Крыму на 11 и 12 марта объявлено штормовое в связи с сильным ветром и дождями

Жителей республики призывают соблюдать меры предосторожности во время непогоды Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Крым на 11 и 12 марта объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 - 12 марта в Крыму ожидаются дожди, местами сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра до 17-22 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Ранее в региональном гидрометцентре сообщили, что на полуострове на предстоящих выходных воздух прогреется до +19 градусов. Тем не менее местами в эти дни ожидается дождь.

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