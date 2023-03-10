В Красногвардейском районе появятся новые объекты здравоохранения

На территории района намерены ввести в эксплуатацию 12 новых ФАПов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Капремонт поликлиники в пгт Красногвардейское намерены закончить к 1 июня 2023 года. К настоящему моменту работы выполнены на 93%. Об этом в ходе прямого эфира, организованного ЦУР Республики Крым, рассказал глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован.

Теперь рабочим предстоит закончить ремонт лестничных маршей, уложить новую плитку, установить пожарный водопровод, сети связи и бойлеры.

- Кроме того, в четвертом квартале 2023 года планируется завершение капремонта районной больницы, расположенной в селе Восход. Там работы выполнены на 45%, - рассказал Грабован.

Также, по его словам, в районе запланирован капремонт фельдшерско-акушерских пунктов в селах Цветково и Трактовое, а в селе Клепино намерены привести в порядок врачебную амбулаторию.

- Помимо этого, мы введем в эксплуатацию 12 новых ФАПов на территории района. Это прекрасные здания с комфортабельными условиями. Они появятся в селах: Полтавка, Колодезное, Мускатное, Новоэстония, Дубровское, Зерновое, Климово, Комаровка, Кремневка, Миролюбовка, Новосельцы, Щербаково, - подчеркнул глава администрации Красногвардейского района.

Ранее сообщалось, что на железнодорожной части Крымского моста 9 марта был завершен монтаж нового пролета. Восстановление всей ж/д составляющей объекта закончат летом 2023 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50