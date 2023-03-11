Выскочки и разведчики: в Крыму раскрыли бутоны первые участники Парада тюльпанов 2023

На Южном берегу Крыма расцвели тюльпаны. Фото: Николай Носков/Наталия Вахрушева/nikitasad.ru

На Южном берегу Крыма любуются луковичными, которые уже «пришли» на Парад тюльпанов 2023.

Бутоны раскрыли самые смелые луковичные. Фото: Николай Носков/Наталия Вахрушева/nikitasad.ru

- Зацвели первые тюльпаны в открытом грунте! – такой пост появился в паблике Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН).

Первые участники Парада тюльпанов 2023. Фото: Николай Носков/Наталия Вахрушева/nikitasad.ru

Избалованную Ялту трудно чем-либо удивить, но самых нетерпеливых участников традиционной весенней выставки цветов, которых ласково называют выскочками и разведчиками, встречают с особой любовью и восхищением.

Да, чуть пригреет солнышко, ветер разгонит тучки на небосводе, раскроют бутоны и другие более яркие, оригинальные и красивые сорта луковичных, но бесстрашным «первопроходцам» достается целое море радостных эмоций от гостей Сада.

Капризная погода вполне еще может укутать клумбы в белоснежное холодное одеяло, а эти смельчаки, невзирая ни на что, взяли, да и порадовали мир нежным атласом лепестков и тонким изысканным ароматом.

Главная клумба Никитского сада в марте 2023. Фото: Николай Носков/Наталия Вахрушева/nikitasad.ru

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