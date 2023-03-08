В Ялте по случаю 8 марта женщинам подарили тысячу тюльпанов

Фото: Янина Павленко / Tg

В Ялте по случаю Международного женского дня дамам подарили тысячу тюльпанов. Как рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко, цветы женщинам вручали на городской набережной.

Фото: Янина Павленко / Tg

Фото: Янина Павленко / Tg

– Для наших прекрасных дам подготовили тысячу тюльпанов, которые под звуки духового оркестра на набережной вручали галантные кавалеры из клуба исторического танца «Феерия». Здесь же можно было кружиться в вальсе, и всей душой чувствовать весну, – написала Павленко в своем телеграм-канале.

Фото: Янина Павленко / Tg

Фото: Янина Павленко / Tg

Фото: Янина Павленко / Tg

Ранее крымчанок с Международным женским днем поздравил глава Крыма Сергей Аксенов.

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