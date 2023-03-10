Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика10 марта 2023 10:56

В Крыму реализуется порядка 260 инвестпроектов

Это различные проекты, которые реализуются абсолютно во всех возможных отраслях
Екатерина НАЗАРОВА
На данный момент в Крыму реализуется порядка 260 инвестиционных проектов

На данный момент в Крыму реализуется порядка 260 инвестиционных проектов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В настоящее время в Крыму реализуется порядка 260 инвестиционных проектов. Об этом «Крым 24» рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития РК» Даниил Пидаев.

По его словам, это различные проекты, которые реализуются абсолютно во всех возможных отраслях.

- Это и строительство, и санаторно-курортное направление, сельхозпроизводство, переработка сельхозпродукции, - уточнил Пидаев.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе появятся новые объекты здравоохранения. Также к 1 июня 2023 года намерены завершить капремонт местной поликлиники.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50