В Крыму реализуется порядка 260 инвестпроектов

На данный момент в Крыму реализуется порядка 260 инвестиционных проектов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В настоящее время в Крыму реализуется порядка 260 инвестиционных проектов. Об этом «Крым 24» рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития РК» Даниил Пидаев.

По его словам, это различные проекты, которые реализуются абсолютно во всех возможных отраслях.

- Это и строительство, и санаторно-курортное направление, сельхозпроизводство, переработка сельхозпродукции, - уточнил Пидаев.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе появятся новые объекты здравоохранения. Также к 1 июня 2023 года намерены завершить капремонт местной поликлиники.

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