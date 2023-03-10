В Крыму осудили жительницу Астрахани, которая похитила у несостоявшейся свекрови полмиллиона рублей

Полмиллиона рублей похитила жительница Астрахани у несостоявшейся свекрови в Крыму Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Суд в Крыму приговорил к 40-летнюю жительницу Астрахани к двум годам и двум месяцам колонии за хищение обманным путем крупной суммы у знакомых.

- Подсудимая, пообещав матери сожителя и ее подруге помочь в приобретении машин в хорошем состоянии по заниженной цене, получила от указанных лиц 548 тысяч 500 рублей. Автомобили приобретены не были, - приводит КИА сообщение пресс-службы Кировского районного суда.

Обещание помочь в приобретении авто она не выполнила, присвоив деньги себе. Кроме того, этого ей показалось мало, поэтому, проникнув тайно в квартиру несостоявшейся свекрови, женщина похитила еще 16 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимая признала свою вину, в содеянном раскаялась и принесла извинения потерпевшим.

Ранее сообщалось, что жителя Феодосии, застрелившего мужчину ради малолитражки, осудили на 20 лет колонии. В пользу родственников убитого было взыскано два миллиона рублей в качестве компенсации.

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