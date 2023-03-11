В Крыму резко похолодает 12 марта 2023

В Крым придет прохладное и дождливое воскресенье. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский климат весьма непредсказуем, если в субботу столбик термометра в Симферополе спокойно преодолел отметку в плюс 17 градусов, то в воскресенье он едва дотянется до плюс 11.

В Севастополе и вовсе температура воздуха, если верить прогнозам синоптиков, ночью и днем плюс 7-9 градусов!

- В воскресенье погодой на полуострова будет «командовать» зона холодного атмосферного фронта. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +7…+12°, в горах +1…+6°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Синоптики также пообещали дожди – влага с небес на землю прольется и в ночное, и в дневное время.

В комплект воскресного дня также входит юго-западный с переходом на северо-западный ветер, который местами разгонится до 22 метров в секунду.

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