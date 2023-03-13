В Бахчисарайском районе идет строительство пяти ФАПов

Фото: Минздрав Республики Крым

Пять фельдшерско-акушерских пунктов строят в Бахчисарайском районе, стоимость каждого объекта – свыше 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Крым.

– Новые здания ФАПов возводят в селах Яркое Поле, Октябрь, Чайкино, Павловка и Субботник. Степень строительной готовности объектов на сегодняшний день составляет от 55 до 65 процентов, – говорится в сообщении.

ФАПы возводят в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Сдать объекты в эксплуатацию планируется в текущем году.

Ранее сообщалось, что в Крыму построили три новых фельдшерско-акушерских пункта. На строительство ФАПа в селе Лечебное Белогорского района затрачено 16,2 млн рублей. Фельдшерско-акушерские пункты в селах Лушино и Огневое Сакского района обошлись в 19 и 16,8 млн рублей соответственно.

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