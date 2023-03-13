Почти 100 млн рублей выделили на санитарную очистку Симферополя в 2023 году

Определен подрядчик на выполнение работ по санитарной очистке Симферополя в 2023 году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Определен подрядчик на выполнение работ по санитарной очистке Симферополя в 2023 году. Это следует из распоряжения главы Республики Крым.

– Определить индивидуального предпринимателя Мамбетова Айдера Сеитвелиевича единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Работы по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Симферополь, направленные на поддержание их надлежащего санитарного состояния, в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды в 2023 году (1 этап)» (далее – Контракт), с ценой Контракта сорок восемь миллионов, – приводит текст документа Крымское информационное агентство.

Согласно другому распоряжению, на второй этап работ также выделят 48 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Крыму построят два экотехнопарка: в Белогорском районе мощностью 500 тонн отходов в год и в Сакском районе мощностью 200 тысяч тонн отходов в год. Строящиеся комплексы предназначены для приема твердых коммунальных отходов, выборки и измельчения крупногабаритных материалов/отходов из общего потока ТКО, сортировки, выборки и накопления вторичных материальных ресурсов, компостирования органической фракции – «отсева» с накоплением.

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