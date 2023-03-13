СК начал проверку после инцидента с выпавшим из автобуса школьником в Керчи

Фото: МВД России по Республике Крым

Утренним инцидентом с выпавшим из автобуса ребенком в Керчи заинтересовались прокуратура и следственный комитет, проводятся проверки.

Напомним, ЧП случилось сегодня утром, около 07:25. По данным регионального главка МВД, водитель автобуса «Рута», двигаясь по улице Маршала Еременко, на кольцевом пересечении со стороны улицы Мирошника в направлении улицы Горького допустил падение из транспортного средства мальчика 2010 года рождения. Ребенок получил травму и был госпитализирован.

– В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также соблюдению перевозчиком требований нормативных актов при организации им транспортных услуг, – сообщили в прокуратуре РК.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Также к делу подключился региональный Следком. Как сообщили в ведомстве, организована процессуальная проверка на предмет наличия в действиях водителя признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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