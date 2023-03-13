В Керчи из автобуса выпал 12-летний мальчик

ЧП случилось сегодня утром, около 07:25. Фото: МВД России по Республике Крым
В Керчи ребенок получил травмы после падения из движущегося автобуса. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.
ЧП случилось сегодня утром, около 07:25. По предварительным данным, водитель автобуса «Рута», двигаясь по улице Маршала Еременко, на кольцевом пересечении со стороны улицы Мирошника в направлении улицы Горького «допустил падение из транспортного средства несовершеннолетнего пассажира – мальчика 2010 года рождения».
Фото: МВД России по Республике Крым
Фото: МВД России по Республике Крым
Фото: МВД России по Республике Крым
– В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, – сообщили в МВД.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Ялте в результате ДТП перевернулась легковушка с 8-летним ребенком в салоне. Девочка и водитель автомобиля пострадали и были доставлены в больницу.
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