Жительнице Джанкоя грозит шесть лет колонии за серию мошенничеств

23-летнюю жительницу Джанкоя задержали по подозрению в совершении серии мошенничеств Фото: Артем КИЛЬКИН

23-летнюю жительницу Джанкоя задержали по подозрению в совершении серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Как выяснилось, девушка выманивала деньги у севастопольцев под предлогом оказания различных услуг. Установлена ее причастность к четырем таким эпизодам.

– Так, в одном из случаев подозреваемая пообещала 44-летней местной жительнице устроить её несовершеннолетнего сына в воскресную школу при кадетском училище, которой на самом деле не существовало. Якобы для успешного решения вопроса мошенница выманила у потерпевшей 350 тысяч рублей и скрылась, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, фигурантке грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас она находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Крыму осудили жительницу Астрахани, которая похитила у несостоявшейся свекрови полмиллиона рублей. Женщина пообещала помочь приобрести им автомобили, но, получив средства, потратила их на себя.

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