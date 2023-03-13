16 и 18 марта в Симферополе перекроют некоторые улицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Симферополе 16 марта с 08:30 до 11:30 будет ограничено движение автостранспорта на участке улицы Серова от улицы Александра Невского до улицы Екатерининской. 18 марта в это же время перекроют участок улицы Сергеева-Ценского от улицы Караимской до улицы Севастопольской.

Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных общекрымскому референдуму 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией.

– В указанные периоды на данных участках будет запрещена парковка транспортных средств, организовано дежурство машины эвакуатора, – пишет Крымская газета со ссылкой на пресс-службу администрации Симферополя.

Ранее КП-Крым писала, что в Евпатории запустили новый трамвайный маршрут. Дополнительный маршрут пройдет через курортную зону от микрорайона Спутник-2

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