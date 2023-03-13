В Алуште гражданина Украины оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Гражданин Украины, проживающий в Крыму, заплатит штраф за дискредитацию ВС РФ Фото: Даниил ОПАРИН

Алуштинский городской суд оштрафовал гражданина Украины за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что гражданин Украины, проживающий в Крыму, будучи подшофе, в общественном месте выкрикивал фразы, дискредитирующие российскую армию.

– Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, раскаяние лица в содеянном и признание им вины, суд пришел к выводу о возможности назначения наказания в виде минимального штрафа в размере 30 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что жительницу Бахчисарайского района привлекли к ответственности за исполнение украинского гимна. Суд посчитал, что эта выходка была направлена на дискредитацию ВС РФ, и назначил девушке штраф в размере 50 тысяч рублей.

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