В Алуште гражданина Украины оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Гражданин Украины, проживающий в Крыму, заплатит штраф за дискредитацию ВС РФ
Фото: Даниил ОПАРИН
Алуштинский городской суд оштрафовал гражданина Украины за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Установлено, что гражданин Украины, проживающий в Крыму, будучи подшофе, в общественном месте выкрикивал фразы, дискредитирующие российскую армию.
– Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, раскаяние лица в содеянном и признание им вины, суд пришел к выводу о возможности назначения наказания в виде минимального штрафа в размере 30 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе суда.
Ранее сообщалось, что жительницу Бахчисарайского района привлекли к ответственности за исполнение украинского гимна. Суд посчитал, что эта выходка была направлена на дискредитацию ВС РФ, и назначил девушке штраф в размере 50 тысяч рублей.
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