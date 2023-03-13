Крымчанку оштрафовали на 50 тысяч рублей за исполнение гимна Украины

Жительница села Фурмановка Бахчисарайского района заплатит штраф за дискредитацию ВС РФ Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница села Фурмановка Бахчисарайского района заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой девушка и ее сестра исполняют гимн Незалежной.

– В отношении правонарушительницы составлен административный протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации), – сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Бахчисарайский районный суд назначил девушке штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году королева красоты из Крыма Ольга Валеева оказалась в центре скандала из-за исполнения украинской националистической песни.

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