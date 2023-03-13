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Общество13 марта 2023 13:11

Крымчанку оштрафовали на 50 тысяч рублей за исполнение гимна Украины

Суд посчитал, что эта выходка была направлена на дискредитацию ВС РФ
Дмитрий Коренев
Жительница села Фурмановка Бахчисарайского района заплатит штраф за дискредитацию ВС РФ

Жительница села Фурмановка Бахчисарайского района заплатит штраф за дискредитацию ВС РФ

Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница села Фурмановка Бахчисарайского района заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой девушка и ее сестра исполняют гимн Незалежной.

– В отношении правонарушительницы составлен административный протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации), – сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Бахчисарайский районный суд назначил девушке штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году королева красоты из Крыма Ольга Валеева оказалась в центре скандала из-за исполнения украинской националистической песни.

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