Появилось видео крупного пожара на складе в Симферополе

Фото: ГУ МЧС России

ГУ МЧС России опубликовало видео с места крупного пожара на складе в Симферополе.

Напомним, 14 марта загорелся склад на улице Западная, 3. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. В тушении участвовали 30 человек и семь единиц техники. В 07:23 пожар локализовали, обошлось без пострадавших.

Установление причин и обстоятельств пожара взяла на контроль республиканская прокуратура.

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