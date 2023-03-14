Севастопольцу, повредившему культурный слой усадьбы возрастом 2 тыс. лет, грозит шесть лет колонии

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК РФ Фото: Артем КИЛЬКИН

В Севастополе задержали местного жителя, который при строительстве дома на своем участке уничтожил культурный слой усадьбы возрастом 2 тыс. лет. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

– Установлено, что местный житель 1978 года рождения на арендованном им у Севастополя и в дальнейшем приобретенном в собственность земельном участке организовал проведение земляных и строительных работ по возведению жилого дома в границах выявленного объекта археологического наследия «Усадьба с винодельней» (Севастополь, Монастырская балка, северо-восточный склон), уничтожив сопутствующий ему культурный слой, содержащий уникальную историческую информацию, – говорится в сообщении.

Отмечается, что объект археологического наследия датируется IV в. до н. э. - I в. н. э. Он включен в единый госреестр как объект культурного наследия федерального значения.

Согласно экспертному заключению, действия мужчины привели к частичному уничтожению объекта культурного (археологического) наследия и причинили ему невосполнимый ущерб. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК РФ, севастопольцу грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее КП-Крым писала, что в Ялте намерены привести в порядок фасад исторического здания «Мордвиновских торговых рядов» на улице Игнатенко. Улицы города планируют привести к единой архитектурно-художественной концепции.

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