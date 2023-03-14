В Симферополе благоустроят 23 остановки общественного транспорта

Фото: администрация Симферополя

В Симферополе на благоустройство 23 остановочных павильонов выделили 9 миллионов 384 тысячи рублей. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на распоряжение главы Республики Крым «Об определении подрядчика».

– Определить индивидуального предпринимателя Бузинского Алексея Андреевича единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Работы по благоустройству территорий остановочных павильонов на территории муниципального образования городской округ Симферополь в соответствии со схемой дислокации – 23 штуки, – приводит агентство текст документа.

Подрядчик должен завершить все работы до 1 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что на выполнение работ по санитарной очистке Симферополя в 2023 году выделили почти 100 миллионов рублей.

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