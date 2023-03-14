Крупный крымский оператор связи выходит на рынки новых регионов РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупный крымский оператор связи выходит на рынки новых российских регионов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

– Крупный крымский оператор связи выходит на рынки новых территорий, что позитивно скажется на развитии бизнеса, повысит качество связи и ее доступность, а также позволит создать рабочие места для местного населения, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что реализация таких проектов позволит ускорить интеграцию новых регионов в экономическое пространство России.

Ранее стало известно, что в Крыму появится новый оператор мобильной связи. Официальный запуск новой мобильной сети состоится в течение 2023 года. В настоящее время создается необходимая инженерно-телекоммуникационная инфраструктура - до конца года оператор планирует запустить почти тысячу базовых станций мобильной связи.

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