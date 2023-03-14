Керченская паромная переправа приостановила работу 14 марта из-за непогоды

Во вторник в Керченском проливе действует штормовое предупреждение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

– По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, – говорится в сообщении.

Напомним, во вторник в Керченском проливе действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12-17 м/сек.

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