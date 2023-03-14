Бахчисарайский цементный завод останется государственным

Те, кто выступает против РФ, не должны зарабатывать на территории республики, считает Сергей Аксенов. Фото: Сергей Аксенов\VK

Бахчисарайский цементный завод останется в собственности Республики Крым. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

Ранее сообщалось, что продажи национализированных в Крыму предприятий планируют начать в июне. На данный момент власти республики завершают все подготовительные работы.

- Некоторые объекты останутся в собственности нашей республики. Например, ранее национализированный Бахчисарайский цементный завод, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Как добавил глава Крыма, национализировать в республике имущество граждан России не будут вне зависимости от их позиции. Тем не менее, Сергей Аксенов выступил с мнением, что те, кто выступает против РФ, не должны зарабатывать на территории полуострова.