Аксенов: продажи национализированных в Крыму объектов начнутся в июне

Как только завершится подготовительная работа, национализированные объекты будут проданы на торгах. Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Продажи национализированных в Крыму объектов планируют начать в июне. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

– Как только завершится подготовительная работа, национализированные объекты будут проданы на торгах. Продажи планируется начать уже в июне, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что некоторые предприятия останутся в государственной собственности. В их числе, например, национализированный ранее Бахчисарайский цементный завод.

Аксенов отметил, что решения о национализации имущества граждан Украины, поддерживающих киевский режим, принимаются коллегиально в соответствии с законодательством РК. В этом направлении работает антитеррористическая комиссия, привлекаются силовые структуры.

Напомним, в октябре прошлого года Госсовет Крыма внес изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым», согласно которым становится возможным признание собственностью республики имущества недружественных стран и их граждан. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество ряда организаций и лиц, связанных с киевским режимом.

На данный момент под национализацию попало около 700 объектов, в том числе собственность украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также кинотеатр бывшего вице-премьера Украины Арсения Яценюка. Работа в этом направлении продолжается. Имущество продадут, а вырученные средства направят на нужды участников СВО.

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