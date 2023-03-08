Принадлежавший Яценюку кинотеатр в Крыму продолжит работать после национализации

Ялтинский кинотеатр «Сатурн IMAX», ранее принадлежавший бывшему вице-премьеру Украины Арсению Яценюку, продолжит работать после национализации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Национализированный ялтинский кинотеатр «Сатурн IMAX», ранее принадлежавший бывшему вице-премьеру Украины Арсению Яценюку, продолжает работать, на предприятии введена временная администрация. Об этом рассказал председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, передает ТАСС.

– Сегодня кино там показывают и будут показывать летом. Предприятие работает, находясь в государственной собственности. Люди получают зарплату, вводится временная администрация, она все вопросы решает. Пока не слышали ни одной жалобы, – сказал Константинов.

Напомним, в октябре прошлого года Госсовет Крыма внес изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым», согласно которым становится возможным признание собственностью республики имущества недружественных стран и их граждан. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество ряда организаций и лиц, связанных с киевским режимом. На данный момент под национализацию попало около 700 объектов, работа в этом направлении продолжается. Имущество продадут, а вырученные средства направят на нужды участников СВО.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50