Несколько улиц Симферополя остались без воды из-за аварии на сетях

Воды не будет до 20:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе улицы Героев Сталинграда, Марка Донского и Енисейская остались без воды из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

- 14 марта ориентировочно с 16:00 до 20:00 будет ограничено холодное водоснабжение, - говорится в сообщении.

Помимо трех улиц крымской столицы, без водоснабжения останутся еще и прилегающие к ним улицы и переулки.

Напомним, сегодня, 14 марта более 1,5 тыс. жителей Керчи остались без света на полчаса. В городе-герое произошла авария на сетях электропередач.