В Крыму вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды

В Феодосии осудили трех организаторов финансовой пирамиды, которые обманули почти 200 крымчан на 80 миллионов рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Феодосии осудили трех организаторов финансовой пирамиды, которые обманули почти 200 крымчан на 80 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

– Они привлекали денежные средства пайщиков, заключая с ними договоры личных сбережений, не осуществляя при этом никакой инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности, – цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы надзорного ведомства.

Все три фигуранта получили условные сроки: один – три года, двое других – по два года.

Ранее сообщалось, что в Керчи осудят жителя Санкт-Петербурга за серию мошенничеств на 400 тысяч рублей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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