Почти десять улиц Симферополя остались без воды вечером 14 марта

Воды не будет до 22:00 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе без воды остались жители еще восьми улиц города. Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма», это произошло из-за аварии на сетях холодного водоснабжения в доме №13 на улице Павленко.

- С 18:00 до 22:00 (ориентировочно) будет ограничено холодное водоснабжение по адресу: ул. Павленко, ул.Хацко, ул.Красногвардейская, ул.Казанская, ул.Екатерининская(частично), бул.Ленина, ул.Долгоруковская, ул.Крейзера, - говорится в сообщении.

Также без воды могут остаться прилегающие к месту аварии улицы и переулки. Напомним, аналогичная ситуация произошла 14 марта на улицах Героев Сталинграда, Марка Донского и Енисейская. Там воды не будет до 20:00.