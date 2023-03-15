Птичку жалко: в центре Симферополя убрали памятник Чижику-Пыжику

Чижик-Пыжик поселился в городе 1 июня 2019.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Симферополе привыкли и полюбили композицию Чижик-Пыжик, которую в самом начале лета 2019 установили там, где улица Карла Маркса вливается в проспект Кирова.
Довольно милый и симпатичный памятник: птичка в фуражке на изящном постаменте, а рядом стул на высоких ножках.
Композиция выглядит не ахти как привлекательно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Теперь же Чижик-Пыжик куда пропал. Стул на месте, а птички нет!
Птичку забрали на реставрацию.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Может милая фигурка стала очередной жертвой похитителей пчелок?! Но оказывается плакать, что птичку жалко, не нужно. Ситуация под контролем местных властей.
- Скульптурную композицию Чижик-Пыжик временно демонтировали специалисты муниципального учреждения «Город» для ремонта крепления, - сообщили в администрации Симферополя.
Чиновники пообещали, что в ближайшие дни Чижик-Пыжик вернется на своей насиженное место.
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