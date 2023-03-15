Бесплатную юридическую помощь окажут крымчанам 16 марта

16 марта в министерстве юстиции Республики Крым состоится Единый день оказания бесплатной юридической помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 16 марта, в министерстве юстиции Республики Крым состоится Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Как сообщили в пресс-службе Минюста РК, он приурочен ко Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Получить бесплатную юридическую консультацию можно будет с 10:00 до 16:00 по адресу: Симферополь, улица Набережная им. 60-летия СССР, дом 28.

– Гражданам будут предоставлены консультации по вопросам: пенсионного обеспечения, социальной поддержки инвалидов, пенсионеров, малоимущих и семей с детьми, исполнительного производства, а также защиты прав граждан, – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Крыму вынесли приговор трем организаторам финансовой пирамиды. Жертвами преступной схемы стали почти 200 крымчан.

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