В Крыму за сутки выявили 52 новых случая COVID-19

В ковид-стационары Республики Крым за минувшие сутки госпитализированы 15 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 52 новых случая заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 15 человек. Об этом утром 14 марта сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев за сутки не зафиксировано. Выздоровели 35 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 213 272 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 205 720 человек выздоровели, 5 424 скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 34 новых случая заболевания COVID-19, госпитализированы 12 человек. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

– Умерли 2 человека в возрасте 56 и 76 лет, – говорится в сводке.

Сейчас в ковид-стационарах города находятся 78 пациентов, из них 71 – с подтвержденным COVID-19. За прошедшие сутки выписаны 11 человек.

С начала пандемии коронавирусом заболели 100 067 севастопольцев, выздоровели 97 111.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50