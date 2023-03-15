«Крымавтодор» получил новую дорожную технику

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

ГУП РК «Крымавтодор» получило новую дорожную технику – автогрейдеры, разметочные и подметально-уборочные машины, самосвалы и многое другое. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– В дальнейшем машины будут распределены между филиалами предприятия по всей территории республики, – написал Аксенов.

Ранее стало известно, что Крым получит 166 млрд рублей на ремонт и строительство дорог. Так, в 2023 году будет выделено 64,8 млрд рублей, годом позже - 44,8 млрд, а в 2025 году - 56,3 млрд рублей.

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