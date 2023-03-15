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НовостиОбщество15 марта 2023 10:32

Дом Динцера в Симферополе готовят к передаче в ведение Спортивной школы по шахматам и шашкам

На завершение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия был заключен контракт на сумму свыше 21,4 млн рублей
Дмитрий Коренев
Фото: Минкульт РК

Фото: Минкульт РК

Ремонт особняка Динцера в Симферополе завершен, здание готовят к передаче в ведение Спортивной школы по шахматам и шашкам. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта Крыма.

– На завершение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения был заключен контракт на сумму свыше 21,4 млн рублей. В рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» произведены работы по фасаду и интерьеру, инженерной системе, коммуникациям, а также выполнено благоустройство прилегающей территории, – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что крымские власти определились с подрядчиком, который выполнит третий этап благоустройства Лазурной набережной в Евпатории. Завершить все работы предстоит до 1 октября 2023 года.

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