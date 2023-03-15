В Крыму в 2023 году установят несколько тысяч базовых станций связи

В Крыму в 2023 году установят несколько тысяч отечественных базовых станций связи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Крыму в 2023 году установят несколько тысяч отечественных базовых станций связи. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
– В этом году несколько тысяч российских базовых станций будут установлены в Крыму, – цитирует Шадаева «Крым 24».
Глава Минцифры отметил, что станции будут оснащены российским программным обеспечением.
Ранее стало известно, что в Крыму появится новый оператор мобильной связи. Официальный запуск новой мобильной сети состоится в течение 2023 года. В настоящее время создается необходимая инженерно-телекоммуникационная инфраструктура - до конца года оператор планирует запустить почти тысячу базовых станций мобильной связи.
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