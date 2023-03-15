По словам спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, дети проявляют к занятиям большой интерес Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем телеграм-канале сообщил, что в одной из гимназий Симферополя открылись курсы начальной военной подготовки.

По его словам, дети проявляют к занятиям большой интерес.

– Для проведения занятий по стрельбе в учреждении оборудовали электронный тир, – отметил Константинов.

Напомним, в ноябре прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов утвердил порядок организации начальной военной подготовки в школах республики.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50