Строительство ледового комплекса в Сакском районе вышло на финишную прямую

В Сакском районе завершается строительство ледового комплекса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сакском районе завершается строительство ледового комплекса. Как сообщает Крымская газета со ссылкой на вице-премьера Крыма Светлану Маслову, подрядчик выполнил все строительно-монтажные работы.

– Сейчас идут работы по внутренней отделке, подготовке основания под лёд, устройству внутренних инженерных сетей, специализированного оборудования и обустройству внутренних помещений, – пишет Крымская газета.

Объект возводится в рамках государственно-частного партнерства между Республикой Крым и руководителем спортивной школы «Наследие» Ильей Авербухом.

Ранее стало известно, ремонт особняка Динцера в Симферополе завершен, объект готовят к передаче в ведение Спортивной школы по шахматам и шашкам. На завершение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия был заключен контракт на сумму свыше 21,4 млн рублей.

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