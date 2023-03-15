На участке дороги от Алушты до Ялты стартовал капитальный ремонт

Дорожники приступили к капремонту автодороги между Алуштой и Ялтой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожники приступили к капремонту автодороги между Алуштой и Ялтой. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Республики Крым.

– В соответствии с контрактом работы будут завершены до конца 2024 года, – говорится в сообщении.

Водителей предупреждают о возможных затруднениях движения на данном участке.

– В процессе выполнения работ схема организации дорожного движения на участке ремонта может корректироваться, возможны временные ограничения движения по полосам, – уточнили в Минтрансе РК.

Ранее сообщалось, что в Крыму к 2025 году намерены привести к нормативному состоянию 50% дорог. В планах, в частности, завершить строительство первого этапа южного обхода Симферополя.

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