Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 14:15

На участке дороги от Алушты до Ялты стартовал капитальный ремонт

Работы планируется завершить до конца 2024 года
Дмитрий Коренев
Дорожники приступили к капремонту автодороги между Алуштой и Ялтой

Дорожники приступили к капремонту автодороги между Алуштой и Ялтой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожники приступили к капремонту автодороги между Алуштой и Ялтой. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Республики Крым.

– В соответствии с контрактом работы будут завершены до конца 2024 года, – говорится в сообщении.

Водителей предупреждают о возможных затруднениях движения на данном участке.

– В процессе выполнения работ схема организации дорожного движения на участке ремонта может корректироваться, возможны временные ограничения движения по полосам, – уточнили в Минтрансе РК.

Ранее сообщалось, что в Крыму к 2025 году намерены привести к нормативному состоянию 50% дорог. В планах, в частности, завершить строительство первого этапа южного обхода Симферополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50