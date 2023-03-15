Депутат Госсовета Крыма Буданов, насмерть сбивший 73-летнюю пенсионерку, лишился мандата

Игорь Буданов написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Фото: страница Игоря Буданова "ВКонтакте"

Депутат Госсовета Крыма Игорь Буданов, который в середине февраля 2022 года оказался замешанным в смертельном ДТП, подал заявление об отставке. Такая информация опубликована на официальном сайте республиканского парламента.

Как говорится в проекте постановления, вынесенного на рассмотрение парламента, Игорь Буданов подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Госсовета Крыма.

- Принятие данного проекта повлечет за собой досрочное прекращение полномочий депутата Государственного Совета Республики Крым Буданова Игоря Викторовича, - говорится в документе.

Напомним, вечером 14 февраля депутат Госсовета Крыма был в гостях у друзей во дворе дома на улице Ленина в Симферополе. Выезжая задним ходом через арку на своем BMW Х5, Игорь Буданов наехал на 73-летнюю пенсионерку. Женщина скончалась от полученных травм в больнице. Стоит отметить, что Киевский районный суд Симферополя признал Игоря Буданова виновным в нарушении правил дорожного движения, по неосторожности повлекшего смерть человека и оставлением места ДТП (пункт «б» четвертой части статьи 264 УК РФ).

Однако в связи с примирением сторон, депутат был освобожден от наказания. Вероятно, Буданову удалось решить вопрос с родственниками погибшей пенсионерки «полюбовно».